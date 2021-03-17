Во фракции «Слуга народа» не исключают возможность созвать внеочередное пленарное заседание для рассмотрения важных вопросов повестки дня, которое заблокировано голосованием за поправки к земельному законопроекту. Об этом сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает Интерфакс-Украина.

«Есть вариант продолжить рассмотрение земельного законопроекта, но при этом созвать внеочередное заседание после пленарного в любой день, чтобы проголосовать наиболее важные законопроекты, которые стоят в повестке дня», - сказала Пидласа журналистам в среду.

При этом она назвала «абсолютно неконструктивным поведение оппозиции» в связи с подачей более трех тысяч поправок к законопроекту о передачи земли в громады (#2194), из-за чего рассмотрение других вопросов в парламенте может быть заблокировано на несколько недель.