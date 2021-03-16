Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что в 2022 году появится вакцина от коронавируса, которую не нужно будет колоть, а ее хранение будет возможно при комнатной температуре.

Об этом в интервью Bloomberg сообщила ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, передает УНИАН.

Эксперт заявила, что до конца 2021 года должны завершиться клинические исследования и пройти нормативную проверку шесть - восемь новых вакцин.

«Мы в восторге от имеющихся у нас вакцин. Но мы можем и дальше улучшаться. Я думаю, что ближе к 2022 году мы увидим появление улучшенных вакцин», - заявила Сваминатан.

Сейчас идут исследования препаратов, которые будут применяться перорально или назально при помощи спрея или пластыря на кожу.

На сегодняшний день на людях испытывают 80 перспективных вакцин, некоторые из них уже находятся на ранних стадиях клинических исследований.