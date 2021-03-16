также в разделеМир
Регулятор ЕС не видит признаков, что из-за вакцины AstraZeneca образуются тромбы 12
Во Франции нашли новый штамм коронавируса, который «не видят» тесты 15
Канада считает вакцину AstraZeneca безопасной 11
ВОЗ сегодня обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca и тромбозом 19
Польша может ввести локдаун по всей стране 16
В Ватикане отказались благословить однополые союзы 13
Испания тоже отказалась от применения вакцины AstraZeneca 13
В США объявили номинантов на «Оскар» 13
ФРГ, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca 20
В Болгарии сообщили, когда откроются для туристов 20
СМИ: В ЕС есть сторонники одобрения российской COVID-вакцины 9
Китай упростит въезд для иностранцев, привитых его вакцинами от COVID-19 12
США остаются мировым лидером по продаже оружия 61
В Грузии стартовала вакцинация от коронавируса 14
Объявлены победители премии Grammy-2021 20
Вице-президент Еврокомиссии: ЕС не нуждается в «Северном потоке-2» 11
Партия Меркель проиграла местные выборы в Германии 11
В мире зафиксировали более 120 миллионов случаев COVID-19 11

Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что в 2022 году появится вакцина от коронавируса, которую не нужно будет колоть, а ее хранение будет возможно при комнатной температуре.

Об этом в интервью Bloomberg сообщила ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, передает УНИАН.

Эксперт заявила, что до конца 2021 года должны завершиться клинические исследования и пройти нормативную проверку шесть - восемь новых вакцин.

«Мы в восторге от имеющихся у нас вакцин. Но мы можем и дальше улучшаться. Я думаю, что ближе к 2022 году мы увидим появление улучшенных вакцин», - заявила Сваминатан.

Сейчас идут исследования препаратов, которые будут применяться перорально или назально при помощи спрея или пластыря на кожу.

На сегодняшний день на людях испытывают 80 перспективных вакцин, некоторые из них уже находятся на ранних стадиях клинических исследований.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8293 грн.
9
Теги