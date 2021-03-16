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Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассчитывает, что Верховная Рада в этом году примет закон, по которому для услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и грузов будет применяться нулевая ставка налога на добавленную стоимость.

Об этом он заявил во время беседы с представителем Кабинета министров в парламенте Василием Моканом, передает УНИАН.

«Законопроект 2425 предусматривает отмену НДС. Дискутируем с Минфином, с комитетом финансовой и налоговой политики. Собственно, я рассчитываю, что в этом году мы уже уберём этот непонятный барьер», - сказал он.

Также он отметил, что Кабмин сейчас ищет источник, за счёт которого планирует оказать помощь отечественным авиаперевозчикам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

«Все страны Европы без исключения помогали разными способами своим авиаперевозчикам – отсрочкой, выкупали доли, давали беспроцентные кредиты, выдавали безвозвратную финансовую помощь, а у нас не нашли источников. Потому очень важно, чтобы мы нашли любой источник, чтобы показать, что авиация не является для нас второстепенной, это приоритетная важная отрасль», - сказал он
ForUm

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