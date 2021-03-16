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Советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович на просьбу писать по-украински в Facebook ответил бранью. О причинах своего поступка он рассказал в эфире канала «Украина 24».

«Это была достойный ответ человеку на языке, который он понимает. Оценку дадут те, кто меня назначал, но я хочу внести разъяснения. Это (пользователь соцсети, которому отвечал Арестович. - Ред.) не человек, это бот. Человек, прописанный на русском языке в профиле, приходит ко мне, который прописан на украинском языке в профиле, и что-то требует. Это боты, которые не хотят устанавливать реальные факты», — сказал он.

Арестович ответил на вопрос, может ли официальное лицо так общаться, и что ему сказал по этому поводу глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

«Кравчук еще мне ничего не ответил. Я не являюсь членом делегации, это нужно четко понимать. Я частное лицо, предоставляющее государству помощь на общественных началах, не получая денег налогоплательщиков и не имея официального статуса. Частное лицо общается на собственной частной странице. Если вы хотите посмотреть, как я общаюсь как советник делегации, то я с вами же сейчас общаюсь и никого никуда не посылаю», — сказал он.

Напомним, под постом Арестовича в соцсети один из комментаторов потребовал, чтобы тот изложил свой пост на украинском языке, на что Арестович ответил нецензурной бранью.
ForUm

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