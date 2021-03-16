В Художественном арсенале прививки против COVID-19 остаточными дозами вакцины AstraZeneca (Covishield) получили известные украинские религиозные деятели, сообщает Укринформ.

В частности, прививки от коронавируса получили 5 медиков. А прививки остатками вакцины получили религиозные деятели, среди которых: Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук), Архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий (Живчик) (Православная Церковь Украины), представитель Федерации еврейских общин Леонид Барац, представитель Иудейской общины движения Хабад Любавич в Украине Борис Стругацкий, руководитель Отдела по вопросам религий Секретариата Кабинета Министров Андрей Юраш.

«Мы сегодня как религиозные деятели вакцинировались остаточной дозой вакцины. Медики сегодня заслуживают молитвы, внимания и благодарности всего украинского народа. И поэтому, когда кто-то решает вакцинироваться или нет - слушайте ваших врачей», - отметил Блаженнейший Святослав.

Он добавил, что «церковь хочет быть безопасным пространством для жизни и здоровья верующих».

Как ранее сообщал ForUm, первая официальная вакцинация состоялась в Черкассах 24 февраля.