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Судьи Конституционного суда не имеют собственного этического кодекса, несмотря на то, что Закон Украины «О Конституционном суде» требует от них в своей деятельности и за ее пределами «соблюдать установленные Конституционным судом стандарты профессиональной этики судьи Конституционного суда». Об этом говорится в расследовании программы «Схемы» «КСУ: хроники произвола».

Журналисты обратились в КСУ с просьбой предоставить текст кодекса судейской этики, в ответ в секретариате суда отметили: «запрашиваемая информация в Конституционном суде не создавалась, а потому не может быть предоставлена». В то же время в статье 11 Закона Украины «О Конституционном суде» говорится: «Судья Конституционного суда Украины в своей деятельности и за ее пределами придерживается установленных Конституционным судом стандартов профессиональной этики судьи Конституционного суда». Журналисты обратились за комментариями к самим судьям КСУ. На вопрос, каким этическим кодексом руководствуются судьи Конституционного суда, заместитель председателя КСУ Сергей Головатый ответил: «У нас есть кодекс, принятый съездом судей». На уточнение, что судьи КСУ, согласно закону, должны иметь собственный документ, только сказал: «Ну, это другой вопрос».

Судья Игорь Слиденко отметил: «Насколько мне известно, этот вопрос вообще никогда не ставился в истории функционирования КСУ с самого начала принятия первой редакции закона... Но это очень важный вопрос. Более того я хочу вам сказать, что именно от этого вопроса зависит функционирование не только судебной системы, если вам интересно, но и Конституционного суда в частности».

Народный депутат от «Слуги народа», представитель Верховной Рады в Конституционном суде и кандидат на должность судьи КСУ Ольга Совгиря заявила: «Отсутствие кодекса не означает, что конкретный судья не должен придерживаться общепризнанных норм морали и этики. В идеале Конституционный суд Украины может принять такой кодекс как внутренний акт».
ForUm

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