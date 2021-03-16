также в разделеПолитика
Кулеба объяснил, почему страны ЕС не могут поделиться вакцинами с Украиной 25
Скворцов: Из-за репрессивной политики Зеленского его избиратели массово уходят к Медведчуку 27
Кутуев: «Слуги народа» завидуют, что у ОПЗЖ есть такой мощный лидер как Медведчук 42
Украинцы назвали политика, которому доверяют больше всего 37
Маруся Звиробий снялась с выборов в пользу Кошулинского 24
Мендель рассказала, как будет работать Центр противодействия дезинформации 24
В Кремле назвали мифом новый мирный план Киева по Донбассу 29
«Не так сталося, як гадалося», - эксперт об итогах борьбы Зеленского против Медведчука 250
«Воспринимаем как угрозу»: Россия назвала «Крымскую платформу» нелегитимной 26
Позиция Китая по Крыму не изменилась из-за «Мотор Сичи» 39
Секретарь СНБО Данилов признал, что санкции против оппозиции – это политическое преследование 41
Разумков о «харьковских соглашениях»: Нардепы не несут ответственности за голосование 23
Зеленский: Первая прививка против COVID снижает вероятность заражения на 65% 18
Le Figaro: Медведчука обложили санкциями и вызывали на допрос в СБУ за критику украинской власти 62
«Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме!» – эксперт о видеообращении Зеленского по итогам СНБО 166
Депутаты вызвали в Раду Степанова 22
Дубинского исключили из партии «Слуга народа» 40
The National Interest: Украине следует согласиться на вакцину «Спутник V», о которой договорился Медведчук 73

Принято постановление «О включении в повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины относительно порядка назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований и о его направлении в Конституционный Суд Украины». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Принятым постановлением Верховная Рада Украины включила в повестку дня пятой сессии законопроект о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины относительно порядка назначения на должности и освобождения от должностей директора НАБУ и директора ГБР (реестр. № 5133), поданный 237 народными депутатами.

Законопроект о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины направлен в Конституционный суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги