Принято постановление «О включении в повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины относительно порядка назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований и о его направлении в Конституционный Суд Украины». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Принятым постановлением Верховная Рада Украины включила в повестку дня пятой сессии законопроект о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины относительно порядка назначения на должности и освобождения от должностей директора НАБУ и директора ГБР (реестр. № 5133), поданный 237 народными депутатами.

Законопроект о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины направлен в Конституционный суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.