Пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, разрешающие празднование седьмой годовщины «референдума о самоопределении» полуострова в условиях запрета массовых мероприятий из-за коронавируса.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией», - говорится в документе, опубликованном на сайте крымского правительства, передает Интерфакс.

Уточняется, что речь идет о традиционном автопробеге из Симферополя в Севастополь, который организует 18 марта мотоклуб «Ночные волки», а также ряде муниципальных акций. При этом крупные массовые мероприятия, такие, как концерты, в Крыму не анонсировались.

Ранее аналогичные изменения внес губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Всего в городе, по данным пресс-службы регионального правительства, пройдет более 140 мероприятий. В их числе - традиционный концерт-митинг на центральной площади с участием группы «Любэ».

Как сообщал ForUm, 26 февраля Украина отметила День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.