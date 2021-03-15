В парламенте переболели или болеют COVID-19 более 170 народных депутатов. Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил во время брифинга, передает УНИАН.

Говоря о распространении в стране коронавируса и инициативах, касающихся введения локдауна, спикер высказал мнение, что эпидемическая ситуация ухудшается.

«Я даже смотрю по количеству заболевших народных депутатов - оно также увеличивается. Потому что они работают в регионах, они работают с избирателями... На сегодняшний день переболели или болеет в Верховной Раде 171 народный депутат Украины и более 300 человек переболели в Аппарате», - сказал Разумков.

Он напомнил, что парламент «ни разу не уходил на локдаун».

«Мы не закрывались, мы продолжали работать... Все время парламент выполнял свои функции, будет выполнять и в дальнейшем», - подытожил председатель ВР.