Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск к Кабинету Министров и Министерству образования и науки Украины по обжалованию реорганизации Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Среди требований иска – признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 февраля 2021, которым МОН было поручено осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией Национальной академии путем присоединения ее к Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко, а ее региональные институты – к Национальному техническому университету «Днипровская политехника», Государственному университету «Одесская политехника», Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина и Национальному университету «Львовская политехника» соответственно.

Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд запретить министерству совершать действия, связанные с реорганизацией Национальной академии путем присоединения к другим учебным заведениям. Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.