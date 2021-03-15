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На заседании согласительного совета руководителей фракций и парламентских комитетов решили, что в пятницу, 19 марта, депутаты во время Часа вопросов к правительству заслушают министра здравоохранения Максима Степанова.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что руководители фракций внесли предложения о заслушивании информации Степанова, министра внутренних дел Арсена Авакова и министра обороны Андрея Тарана, передает УНИАН.

Разумков напомнил, что во время Часа вопросов к правительству может быть заслушан только один министр и предложил руководителям фракций определить, кто именно выступит 19 марта. В результате было сказано, что необходимо заслушать Степанова.

 
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