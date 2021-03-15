Верховная Вада может окончательно отменить перевод часов уже на этой неделе. Об этом в ходе заседания согласительного совета парламента заявил первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

«Очень благодарен за поддержку законопроекта о расчет времени в Украине. Очень надеюсь, что на этой неделе сможем его принять в целом. И спасибо всем за конструктивные предложения», - отметил замглавы Совета.

Стефанчук ранее отмечал, что документ также направлен на противодействие агрессии со стороны России. По его словам, закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить украинские оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект «Об исчислении времени в Украине» (№4201) относительно отмены перехода на летнее и зимнее время.