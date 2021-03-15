также в разделеМир
В США объявили номинантов на «Оскар» 3
ФРГ, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca 8
В Болгарии сообщили, когда откроются для туристов 13
Китай упростит въезд для иностранцев, привитых его вакцинами от COVID-19 11
США остаются мировым лидером по продаже оружия 59
В Грузии стартовала вакцинация от коронавируса 13
Объявлены победители премии Grammy-2021 19
Вице-президент Еврокомиссии: ЕС не нуждается в «Северном потоке-2» 11
Партия Меркель проиграла местные выборы в Германии 10
В мире зафиксировали более 120 миллионов случаев COVID-19 11
AstraZeneca уверяет в безопасности своей вакцины от COVID-19 38
В Великобритании ожидают осенью новую волну COVID-19 15
Еврокомиссия выступила за пропорциональное распределение COVID-вакцин 11
SpaceX запустила на орбиту Falcon 9 30
Италия прогнозирует улучшения ситуации с COVID в конце весны 18
В еще одной стране рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca 34
На заводе Tesla случилась вспышка COVID-19 13
Джонсон: Британия нарастит потенциал для проведения кибератак 13

Правительства Европейского Союза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины «Спутник V», заявил чиновник ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин против коронавируса от имени ЕС.

С должностным лицом, говорившим на условиях анонимности, пообщалось агентство Reuters, пишет «Европейская правда».

Отмечается, что для запуска процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

ЕС подписал соглашения с шестью западными производителями вакцин и начал переговоры еще с двумя. На данный момент он одобрил четыре вакцины, но сбои в производстве замедлили его кампанию по вакцинации, и некоторые государства-члены ищут свои собственные решения, как ускорить прививки.

В Евросоюзе Венгрия и Словакия уже купили российскую вакцину, а Чехия проявила такую ​​заинтересованность. По словам европейского чиновника, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства «Спутник V».

Другой чиновник ЕС сказал, что завод ReiThera упоминался итальянскими официальными лицами как возможный объект для производства вакцин против COVID-19, производимых другими компаниями, а не только отечественными.

Компания ReiThera, 30% которой принадлежит государству и которая разрабатывает собственный препарат от COVID-19, отказалась от комментариев.

Пресс-секретарь министерства промышленности Италии отказалась комментировать разговоры о возможном использовании завода ReiThera для создания «Спутник V». Но она сказала: «Мы будем производить все авторизованные вакцины везде, где это возможно».

Если Рим согласится на сделку с ReiThera, это будет самым значительным одобрением для российской вакцины «Спутник V», которое затмит соглашения, подписанные Москвой с другими странами, такими как Бразилия, Аргентина и Индия.

Берлин также выразил заинтересованность в производстве «Спутника V» в Германии в случае, если вакцина будет одобрена.

Российский фонд прямых инвестиций заявил, что обсуждает операции по производству вакцины с несколькими странами ЕС.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги