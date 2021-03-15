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В мире по состоянию на утро 15 марта зафиксировали 120 417 174 случая заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

В частности, зафиксировано 2 665 249 летальных случаев, выздоровели 96 965 093 человека.

С начала новых суток зафиксировано 10 432 новых случая, погибли 295 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (30 081 657), Бразилия (11 483 370) и Индия (11 385 339).

 
ForUm

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