В мире по состоянию на утро 15 марта зафиксировали 120 417 174 случая заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.
В частности, зафиксировано 2 665 249 летальных случаев, выздоровели 96 965 093 человека.
С начала новых суток зафиксировано 10 432 новых случая, погибли 295 человек.
Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (30 081 657), Бразилия (11 483 370) и Индия (11 385 339).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время