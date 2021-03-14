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По данным Министерства здравоохранения, в очередь на вакцинацию в Украине записались почти 250 тысяч человек. Это предварительная запись, которая не означает, что вакцинировать будут именно в таком порядке.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 13 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 556 украинцев. Также сообщается, что на сегодня вакцинация проводится 90 мобильными бригадами по иммунизации.

Напомним, ранее сообщалось, что суточная динамика вакцинации в Украине упала более чем в два раза. В частности, вчера вакцинировали только 3 600 украинцев по сравнению с более 9 000 днем ранее.

К слову, Ляшко оценил скорость вакцинации в Украине.
ForUm

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