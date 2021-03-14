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В Украине сегодня, 14 марта, отмечают День добровольца. О том, как его будут отмечать в Киеве.

День украинского добровольца установлен постановлением Верховной Рады Украины от 17 января 2017 года с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В марте 2014 года, осознавая высокий риск военного вторжения на территорию материковой Украины и желая защитить независимость, суверенитет и территориальную целостность своего государства, добровольцы из Самообороны Майдана отправились на военный полигон для прохождения военной подготовки с целью дальнейшего участия в военных действиях. Как следствие, из рядов Самообороны Майдана был сформирован Первый добровольческий батальон Национальной гвардии.

14 марта 2014 года более пяти сотен бойцов самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области. Так начался боевой путь первого добровольческого батальона.
ForUm

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