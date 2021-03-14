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На заводе Tesla в Калифорнии случилась вспышка коронавируса. Предприятие открыли в разгар пандемии.

На заводе работает около 10 тысяч человек. Заразились около 450 человек. Отмечается, что о вспышке на заводе было известно и ранее, однако точное число заболевших не раскрывалось.

Данные о зараженных получил PlainSite.

В конце марта 2020 года из-за быстрого распространения коронавируса в США главный исполнительный директор американского производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск объявил о приостановке работы завода компании в городе Фримонт, штат Калифорния.

Напомним, Маск хочет создать новый город в Техасе.

 
ForUm

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