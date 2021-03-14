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В международном аэропорту Запорожье задержали гражданина России, который пытался подкупить пограничника.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В отношении россиянина 1991 года рождения действовал запрет на въезд в Украину за незаконное посещение оккупированного РФ Крыма, в связи с чем во время оформления рейса Минск-Запорожье он решил предложить за беспрепятственный пропуск взятку в размере $2100.

В свою очередь сотрудница погранслужбы от денег отказалась и вызвала Нацполицию.

Согласно ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), россиянину может грозить до четырех лет лишения свободы.
ForUm

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