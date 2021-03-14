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В результате ДТП на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии погиб 43-летний водитель легковушки - работник полиции, находившийся вне службы.

Указано, что Subaru двигался со стороны г. Доброслав в направлении Одессы. На неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе.

«От полученных травм водитель скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются. О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований. Решается вопрос о его правовой квалификации», - сказано в сообщении.
ForUm

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