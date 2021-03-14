В Мьянме в субботу, 13 марта, в ходе продолжающихся протестов против военного переворота погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает Reuters.

«По сообщениям очевидцев и средств массовой информации, силы безопасности Мьянмы убили по меньшей мере 12 человек», — пишет агентство.

Как сообщается, пять человек были убиты и еще несколько ранены в ходе сидячей акции протеста во втором по величине городе страны — Мандалае.

Раненые протестующие получают медицинскую помощь на фоне протестов против военного переворота в Мандалае, 13 марта

Еще один человек был убит в городе Пьяи. Двое — погибли в результате обстрела полицией в Янгоне, где еще трое человек были убиты в течение ночи.

В городе Чаук в центральном регионе Магве водитель грузовика умер от выстрела полицией в грудь, рассказал очевидец.

«Они действуют так, как будто находятся в зоне боевых действий, с безоружными людьми», — цитирует агентство слова одного из участников акций протеста. По его словам, среди погибших был 13-летний ребенок.

Военные в Мьянме совершили государственный переворот на прошлой неделе. Этот путч положил конец 10-летнему периоду демократического обновления страны. В Мьянме уже несколько дней не прекращаются массовые протесты против путчистов. 10 февраля десятки тысяч людей вновь вышли на демонстрации. Днем ранее полиция разогнала протестующих с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа.