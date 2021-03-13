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Партия «Слуга народа» постепенно очищается от случайных людей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время съезда партии.

Съезд партии транслировался на Youtube.

Как отметил президент, партия начинает новый этап.

«Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорят, и от случайных людей. Есть и такие», - сказал он.

Зеленский попросил тех, кто «до сих пор не понял разницы между настоящим мнением народа и своим Фейсбук-пузырем, или шумом некоторых журналистов и анонимных телеграмм-каналов о "все пропало", лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас».

Зеленский попросил членов партии «Слуга народа» сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, что имитируют бурную деятельность.

«Нужен осмысленный подход к политике и государственному управлению. Должны думать на несколько шагов вперед», - добавил он.

Зеленский также попросил обеспечить единство в Верховной раде. «Мы никогда не сделаем нашу Украину единой, если сами не будем сплоченными. По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей. Но когда речь идет о принципиальных вещах, на табло всегда должно быть минимум 226 наших голосов, голосов "Слуги народа". И вам должно быть безразлично, как голосуют другие партии», - сказал президент.
ForUm

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