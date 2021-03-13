Суд наложил арест на имущество, которое бывший замглавы ПриватБанка Владимир Яценко уже после задержания в аэропорту Борисполь переписал на гражданскую жену. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на имущество гражданской жены бывшего топ-менеджера ПриватБанка Владимира Яценко, которого подозревают в растрате денег банка. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

«Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи ВАКС от 26 февраля 2021 года, которым частично удовлетворено ходатайство прокурора и наложила арест на имущество, а именно: жилые дома, земельные участки, транспортные средства бывшего первого заместителя председателя правления ПАО КБ Приватбанк », — говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам судебного заседания суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора. Суд постановил наложить арест на депозитный счет, принадлежащий подозреваемому, а также на ½ часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих женщине, «с которой подозреваемый проживает одной семьей, но не находится в браке».

Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Полный текст решения будет объявлен 17 марта.

Как сообщал ForUm, трем бывшим высокопоставленным сотрудникам Приватбанка вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн. Речь идет об экс-главе правления банка Александре Дубилете, бывшем первом заместителе главы правления Владимире Яценко и первом заместителе председателя правления СК «Ингосстрах» (Днипро) Елене Бичихиной.

По оперативной информации, Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днипра. Самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь», где было начато проведение неотложных следственных действий.