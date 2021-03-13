Во время очередной волны народных протестов в Мьянме в ночь на субботу, 13 марта, погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

«Местные СМИ сообщили о двух протестующих, убитых ночью огнем полиции в коммерческой столице Мьянме - Янгоне. Силовики открыли огонь по толпе, собравшейся вокруг участка полиции, требуя освобождения задержанных», - говорится в материале.

Ранее в ООН заявляли, что количество убитых силовиками демонстрантов при разгонах протестов в Мьянме составляет 67 человек. Еще сотни граждан страны получили ранения.

Военные в Мьянме совершили государственный переворот на прошлой неделе. Этот путч положил конец 10-летнему периоду демократического обновления страны. В Мьянме уже несколько дней не прекращаются массовые протесты против путчистов. 10 февраля десятки тысяч людей вновь вышли на демонстрации. Днем ранее полиция разогнала протестующих с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа.