Неподалеку от населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников. От пули снайпера погиб военнослужащий.
Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка.
«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», - говорится в сообщении.
Напомним, накануне на Донбассе в результате обстрела боевиков был ранен военный.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время