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Неподалеку от населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников. От пули снайпера погиб военнослужащий.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка.

«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне на Донбассе в результате обстрела боевиков был ранен военный.
ForUm

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