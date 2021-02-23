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Об этом заявил бывший владелец мукомольного предприятия известный бизнесмен Константин Паршин в интервью порталу delo.ua.

Продажа Паршиным одного из крупнейших мукомольных предприятий в Украине произошла в 2011 году. В то время против бизнесмена было возбуждено уголовное дело. Сделка была вынужденной, сообщают versii.com.

Предложение от крупного латифундиста, нынче экс-нардепа от БПП Вадима Нестеренко совпало с началом сфальсифицированного уголовного дела в отношении Паршина.

«Наши партнеры по аграрному направлению и по владению компанией «Днепромлын» заявили о своем желании выйти из совместного бизнеса и предложили выкупить их долю, или продать ее третьему лицу, с которым они уже вели переговоры. Этим третьим лицом оказался Вадим Нестеренко. С учетом всей сложившейся ситуации, наша группа не имела финансовой возможности выкупить их долю, поэтому мы были вынуждены начать переговоры с Вадимом. В итоге, он зашел партнером на «Днепромлын». И буквально через несколько дней я вышел из СИЗО. Вот такое вот странное стечение обстоятельств», — рассказал в интервью Паршин.

Сейчас за бывшие автивы Паршина разгорелась корпоративная война. Бизнесмен опроверг заявления, что в сделке по покупке предприятия участвовал экс вице-премьер Александр Вилкул.

«С Александром Вилкулом я не знаком. Недавнее упоминание Вадимом Нестеренко о том, что Александр Вилкул является стороной в сделке по «Днепромлыну» вызвало лично мое недоумение. Переговоры о продаже мы всегда вели только с ним, стороной сделки был только он. С какой целью он искажает факты, мне непонятно. Могу лишь предположить, что это очередной прием для привлечения внимания к возникшей ситуации и формирования к себе позитивного общественного отношения», — пояснил Паршин.

 
ForUm

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