Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает народного депутата от Оппозиционного блока Александра Вилкула для дачи объяснений, сообщает пресс-служба НАПК

Отмечается, что Вилкул повторно приглашен по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Он должен прибыть в НАПК 15 мая в 10.00 или в течение рабочих часов.

Кроме Вилкула, в сообщении указано еще 5 человек, которые приглашают для дачи объяснений.

Отмечается, что эти лица приглашены официальным письмом НАПК за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.

«Национальное агентство отмечает, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.