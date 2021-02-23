Американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики В-1В Lancer впервые прибыли в Норвегию для длительного размещения и проведения учебных миссий.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте командования Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

Самолеты, которые обычно базируются на авиабазе в штате Техас, прибыли в Норвегию в понедельник. В начале февраля на норвежскую базу Эрланд прибыли более американских 200 военнослужащих, которые будут поддерживать текущую миссию.

«Текущие плановые бомбардировочные миссии демонстрируют способность ВВС поддерживать готовность и поддерживать наших союзников и партнеров независимо от любых внешних вызовов. Эти миссии также обеспечивают учения, необходимые для реагирования на любой потенциальный кризис или вызов во всем мире», - говорится в заявлении.

В заявлении не указывается, сколько самолетов прибыли в Норвегию, но СМИ ранее сообщали, что ожидается группа в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Также указано, как долго самолеты пробудут в Норвегии.

Последние миссии были или организованы из Великобритании, где бомбардировщики обычно размещаются во время учений в Европе, или они осуществляли беспосадочные перелеты между США и Северным регионом.

В разгар «холодной войны» стратегические бомбардировщики часто пересекали регион. Бомбардировщики, такие как B-52 и F-111, базировались в Великобритании, но им не было разрешено использовать норвежские авиационные базы даже для учений, поскольку правительство в Осло запретило союзным самолетам, способным к ядерным операциям, использовать свою территорию.

Ранее бомбардировщики B-1 могли нести ядерное оружие, но с середины 90-х их модернизировали исключительно для обычных миссий.