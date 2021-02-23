На Прикарпатье от COVID-19 умер командир роты 10-й горно-штурмовой бригады Юрий Федорчук.
«Сегодня мы прощаемся со старшим лейтенантом Юрием Федорчуком, молодым, жизнерадостным человеком, который провел не одну ротацию на войне. Человеком, имеющим беспрекословный авторитет среди командиров и личного состава роты, которой он командует... Человеком, который пережил войну, но не смог здесь, в тылу, победить коронавирус», - говорится в сообщении на странице бригады.
Военный находился на стационарном лечении в областной инфекционной больнице Ивано-Франковска.
Отдельная горно-штурмовая бригада – тактическое формирование Сухопутных войск ВСУ оперативного командования «Запад», сформированное в городе Коломыя. Главной задачей части является ведение боевых действий в горно-лесистой местности.
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