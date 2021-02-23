также в разделеПроисшествия
В Аскании-Новой – снова массовая гибель птиц 32
Во Львове произошли стычки полицейских с протестующими 89
На Хмельнитчине пьяный полицейский сбил насмерть женщину 15
Стало известно имя убитого вчера на Донбассе военного 44
На Донбассе с начала суток – еще один убитый военный 67
Пожар унес жизни трех военных на Донбассе 29
Мужчина, застреливший человека в Харькове, задержан 23
Из Десны достали грузовик с телом водителя 31
В Харькове возле аптеки произошел массовый конфликт со стрельбой 41
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен 21
Оккупанты обстреляли украинских военных возле Светлодарска 13
На Прикарпатье впервые поступили тяжелые воздухозависимые дети 21
При пожаре в Черкассах госпитализировали двух человек 11
В Дрогобыче у мужчины в руках взорвалась граната 21
На Львовщине отравились угарным газом: есть погибшие 14
Боевики 7 раз обстреливали украинские позиции 16
На Прикарпатье разворачивают карантинные блокпосты 90
Минздрав объяснил вспышку COVID-19 в западных областях 24

На Прикарпатье от COVID-19 умер командир роты 10-й горно-штурмовой бригады Юрий Федорчук.

«Сегодня мы прощаемся со старшим лейтенантом Юрием Федорчуком, молодым, жизнерадостным человеком, который провел не одну ротацию на войне. Человеком, имеющим беспрекословный авторитет среди командиров и личного состава роты, которой он командует... Человеком, который пережил войну, но не смог здесь, в тылу, победить коронавирус», - говорится в сообщении на странице бригады.

Военный находился на стационарном лечении в областной инфекционной больнице Ивано-Франковска.

Отдельная горно-штурмовая бригада – тактическое формирование Сухопутных войск ВСУ оперативного командования «Запад», сформированное в городе Коломыя. Главной задачей части является ведение боевых действий в горно-лесистой местности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
40
Теги