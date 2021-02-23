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Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил о необходимости формирования единого законодательно урегулированного подхода к правотворческой деятельности, сообщили ForUm’у в пресс-службе аппарата парламента.

«Количество действующих нормативно-правовых актов в Украине намного превысило один миллион. 90% законопроектов, которые рассматриваются Верховной Радой Украины, - это изменения и дополнения в действующее законодательство. Большое количество законов обратно пропорционально их качеству. И если сохранятся такие тенденции, то мы и дальше без единого системного подхода будем производить огромное количество нормативно-правовых актов, которые не обеспечивают основного - качества украинского законодательства», - акцентировал Стефанчук.

Он отметил необходимость прежде всего избавиться от законодательного «мусора», потребность в котором уже давно отпала.

«Мною был зарегистрирован законопроект «О ​​десоветизации законодательства Украины» (рег. № 4284). Им отменяется более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР. Кроме этого, мы уже готовы передать Кабинету Министров Украины более 5000 актов Союза ССР и Украинской ССР, которые можно признать такими, что не применяются на территории Украины», - рассказал политик.

«23 дня болезни на Covid-19 дали мне возможность поработать над подготовкой проекта закона об основах правотворческой деятельности. Мы хотим ввести новые обязательные правила, связанные с правотворческой деятельностью, и в результате получить единственный законодательно урегулированный подход к правотворческой деятельности и систематизации законодательства», - отметил Стефанчук.
ForUm

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