Сложно переоценить пользу занятий физической активностью: они избавляют от лишнего веса, поддерживают тело в тонусе, улучшают кровообращение, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, защищают от стресса. Чтобы тренировки были максимально эффективными и приятными, важно позаботиться о приобретении комфортной спортивной формы. Какие основные критерии ее выбора, на что стоит обращать внимание покупателям – раскроем все секреты.

Базовый комплект спортивной одежды

Традиционно он включает в себя:



майку или футболку;



шорты, лосины или штаны – в зависимости от сезона года;



носки;



кроссовки.

При желании можно подобрать более оригинальные варианты: стильный комбинезон, облегающее боди. Они идеально подойдут для занятий йогой, растяжки, да и для любых других физических нагрузок. В таких образах представительницы прекрасного пола смогут не только с комфортом заниматься, но и похвастаются достоинствами фигуры.

Как подобрать одежду для тренировок

Основные задачи спортивной формы: не ограничивать движения, пропускать воздух и влагу, быть приятной к телу. Перед покупкой прислушайтесь к советам ниже:



Стоит отказаться от слишком свободного кроя, так как свисающие края будут мешать, могут цепляться за тренажеры.

Не лучшим решением станет одежда, изобилующая декоративными элементами, которые также рискуют превратиться в помеху.

Отдайте предпочтение шортам выше колена, если собираетесь работать со штангой. Более длинные будут цепляться за ноги, мешая нормальному выполнению упражнений.

Планируя покупку комплекта для тренировок, лучше сразу отправляться в специализированный магазин спорттоваров. Здесь всегда большой ассортимент и высокое качество изделий.

Обращаем внимание на материал

Эксперты советуют останавливаться на синтетической ткани, разработанной специально для спорта. В ее составе содержатся полиэстер и полипропилен, они отвечают за быстрое удаление пота с кожи, но не путем впитывания, а через выведение наружу. Вам не придется заниматься в мокрой майке и штанах, как в случае с хлопковыми изделиями. Последние, несмотря на натуральность, не обеспечивают быстрое испарение влаги, становятся тяжелыми, могут переохладить тело.

Нередко именно покупка нового красивого комплекта спортивной одежды дает дополнительную мотивацию для занятий. Особенно это работает с девушками. Добавьте сюда немного силы воли, дисциплинируйте себя, и вскоре отражение в зеркале приятно удивит!