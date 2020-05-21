Работу спортзалов и фитнес-центров в Киеве планируется возобновить 1 июня, сообщил мэр Виталий Кличко.

Также с 1 июня в столице начнут работать детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО, и учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов), а также откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

«Хочу подчеркнуть: все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таких необходимым мерам безопасности. Потому ослабление ограничений – это не игнорирование вируса! А понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить несколько в других реалиях», - подчеркнул Кличко.

Ранее планировалось, что в Киеве возобновят работу спортзалы и фитнес-центры с 22 мая.