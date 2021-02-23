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На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб старший солдат, 43-летний житель Черниговской области Сергей Петраускас. Об этом  сообщила пресс-служба областного  военного комиссариата.

Военнослужащий Петраускас долгое время проходил военную службу по контракту в Ичнянском районном военном комиссариате. В октябре 2020 года, после организационно-штатных изменений в учреждении по собственному желанию перевелся для дальнейшего прохождения службы в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Без сына, мужа и отца остались мать, жена, две дочери и сын.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник вследствие обстрела со стороны российских наемников погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.
ForUm

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