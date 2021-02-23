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Полиция Харькова задержала подозреваемого в убийстве, которое произошло вечером понедельника в Шевченковском районе города.

По данным облглавка, нападавшим оказался 50-летний мужчина. Его обнаружили и задержали за пределами Харькова.

22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 из службы «102» поступило сообщение о том, что по переулку Отакара Яроша слышен звук выстрела.

По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и руководство районного управления полиции, криминалистическая лаборатория. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 40-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением головы. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За считанные часы полиция установила личность злоумышленника.

Для его задержания по городу вводилась в действие полицейская операция «Сирена». За пределами Харькова мужчина был задержан.

В настоящее время он доставлен в райуправление полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления. С санкции статьи ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства преступления устанавливаются.  
ForUm

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