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Со вторника, 23 февраля, учебные заведения Буковины переходят на дистанционную форму обучения, также не будут работать внешкольные кружки и игровые зоны в торговых центрах, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

«На Буковине в 5 раз выросло количество больных детей на коронавирус.  Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения COVID-19», - сказал он в обращении.

Заведения общественного питания будут открыты до 20:00.

В стационарах области находится рекордное количество пациентов – 1113, а коечный фонд заполнен почти на 63%.

«На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд на 120 коек.  На этой неделе запланировано развернуть еще 500, из них 120 уже добавили.  Параллельно с этим формируем дополнительные резервы медиков, которые будут лечить больных коронавирусом», - сказал Осадчук.

С 22 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину. Он продлится до 30 апреля.

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю планировали приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.
ForUm

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