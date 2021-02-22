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В Харькове полиция задержала 20 участников конфликта со стрельбой, который произошел 21 февраля возле аптеки в Индустриальном районе, сообщает пресс-служба областной полиции.

21 февраля в полицию поступила информация о том, что в одной из аптек, расположенной на проспекте Александровском, несколько мужчин зашли в помещение и приобрели два блистера медицинского препарата без рецепта врача. Затем указанные лица начали снимать действия провизоров на мобильные телефоны, оскорблять их и блокировать работу аптеки.

Через некоторое время у аптеки собрались около 30 граждан. Они пытались с применением физической силы выгнать посетителей аптеки. В результате конфликта неизвестный осуществила несколько выстрелов и повредил автомобиль граждан.

Работники отдела полиции № 1 хруп № 2 задержали 20 участников конфликта в возрасте от 25 до 40 лет.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
ForUm

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