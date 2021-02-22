Советники лидеров стран «нормандской четверки» общаются почти каждый день и пытаются найти решение, которое позволит продвинуть вперед процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы «Анатомия» на «Прямом канале», сообщает Укринформ.

«К сожалению, из-за позиции Сергея Лаврова, по сути, нормандский формат на уровне министров иностранных дел заморожен. Но советники работают, процесс очень быстрый, поверьте мне, - почти ежедневно происходит коммуникация в попытках найти что-то общее, какой-то знаменатель, который позволит двигаться вперед. Мы жестко защищаем свои «красные линии» и не отступаем от них. Господин Козак (представитель РФ в нормандском формате Дмитрий Козак. - Ред.), тем не менее, жестко проталкивает свое видение. Поэтому процесс движется очень сложно», - сказал Кулеба.

Он напомнил, что ключевые позиции украинской стороны заключаются в том, что переговоры ведутся с Российской Федерацией, а не с так называемыми «ЛНР» и «ДНР», а также граница должна перейти под украинский контроль до выборов. В то же время Россия заявляет, что она является лишь посредником, настаивает на признании «ЛНР/ДНР» и на проведении выборов до передачи Украине контроля над границей.

«То есть, на самом деле, вокруг этих тезисов идет дискуссия... Андрею Ермаку (руководителю Офиса президента. - Ред.), представляющему Украину, трудно постоянно кругами проходить это общение, но он очень четко и жестко держит там позицию. Действительно, оно выглядит так, как будто ничего никуда не движется, но, согласитесь, что это гораздо лучше, чем если бы мы сказали: «Окей, давайте на ваших условиях - и пошли вперед». Мы этого никогда не сделаем, потому что это принципиальные моменты, это очень серьезные вещи, которые касаются непосредственно Украинского государства и его национальной безопасности», - подчеркнул глава МИД.