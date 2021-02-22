Следователи ГБР сообщили о подозрении в убийстве 32-летнему работнику одного из отделов ГУ ГосЧС Украины в Луганской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Как установило следствие, вечером 10 октября 2020 работник в нерабочее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился в районе автостанции Лисичанск. Увидев неподалеку двух людей, которые, по его мнению, громко разговаривали между собой и пели, он разозлился и подбежал к компании. Ударами кулаками в голову он сбил с ног сначала одного человека, потом другого.

Работник ГосЧС не ограничился только ударами, он совершил несколько прыжков обеими ногами на голову лежащего на асфальте человека, неспособного защищаться. От полученных телесных повреждений 39-летний мужчина, не приходя в сознание, скончался на месте происшествия.

Таким образом, капитан Службы гражданской защиты подозревается в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.