также в разделеОбщество
Еще одному российскому актеру запретили въезд в Украину
В ОП заявили, что строительство курорта на Боржаве начнется в этом году 12
Польские СМИ: Украинцы требуют от Зеленского отменить санкции против телеканалов 15
Зеленский: «Большая стройка» помогла сохранить 190 тысяч рабочих мест 12
Украина синхронно с РФ проведет военные учения возле Крыма 11
В Одессе планируют построить большую стоянку для яхт и новый порт 9
НАБУ задержало фигуранта дела Приватбанка, пытавшегося вылететь из Украины 21
На Прикарпатье развернули мобильный госпиталь для больных COVID-19 12
В Киеве задержали налоговика, передававшего тайную информацию боевикам 15
Поставки в Украину вакцины по программе COVAX перенесли 30
Шарий не явился на допрос в СБУ 35
Чиновников одесской мэрии будут учить украинскому языку 11
ОП: Вакцина от коронавируса прибудет в Украину 23 февраля 29
В ОАЭ Уруского заметили рядом с Кадыровым 25
СБУ разоблачила схему хищения средств Укрзализныци 15
Зеленский анонсировал строительство аэропорта на Донбассе 26
СБУ задержала в Харькове агента российских спецслужб 21
Украина договорилась о поставке еще 5 миллионов доз вакцины NovaVax 42

Следователи ГБР сообщили о подозрении в убийстве 32-летнему работнику одного из отделов ГУ ГосЧС Украины в Луганской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Как установило следствие, вечером 10 октября 2020 работник в нерабочее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился в районе автостанции Лисичанск. Увидев неподалеку двух людей, которые, по его мнению, громко разговаривали между собой и пели, он разозлился и подбежал к компании. Ударами кулаками в голову он сбил с ног сначала одного человека, потом другого.

Работник ГосЧС не ограничился только ударами, он совершил несколько прыжков обеими ногами на голову лежащего на асфальте человека, неспособного защищаться. От полученных телесных повреждений 39-летний мужчина, не приходя в сознание, скончался на месте происшествия.

Таким образом, капитан Службы гражданской защиты подозревается в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги