Украина не прекращает сотрудничество с Международным валютным фондом, но для получения очередного транша необходимо принять ряд решений, в том числе на законодательном уровне, что требует определенного времени.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура». «Программу с МВФ не закрыли. Мы находимся в программе, из которой получили 2,1 миллиарда долларов. Всего в этой программе – три транша. Еще у нас (впереди, - ред.) два транша по 700 млн, если брать отдельно эту программу. Сейчас они должны были предоставить дату, когда будет выделен второй транш в 700 млн. Программа не выполнена из-за некоторых вещей, например, в юридическом направлении – это закон о ВСП», - сказал он.

Зеленский отметил, что предыдущая украинская власть годами обещала МВФ принять закон о Высшем совете правосудия, но не выполнила это обещание. А теперь действующей власти и нынешнему созыву Верховной Рады приходится очень быстро разрабатывать и принимать необходимые законодательные акты. «Законопроект о ВСП мы зарегистрировали, зарегистрировали законопроект о НАБУ, есть еще несколько экономических законов, которые мы должны принять. Такая договоренность», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 13 февраля Международный валютный фонд завершил дискуссии с представителями украинской власти. По итогам визита миссии МВФ в Украину стороны не смогли достичь соглашения о новом транше, поскольку Украине «нужен больший прогресс».

7 мая 2020 после многомесячных переговоров с Украиной по трехлетней программе расширенного финансирования МВФ наконец отказался от нее и предложил меньшую программу stand-by из-за «беспрецедентной неопределенности относительно экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации» в Украине.

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу сотрудничества с Украиной на пять миллиардов долларов, которая будет выполнена в случае выполнения Украиной ряда условий. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов Украина получила 12 июня.