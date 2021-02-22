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Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс объяснила, почему официальный Лондон не отправил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому с днем ​​рождения.

Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде».

Дипломатка отметила, что для Британии не является обычным, когда руководители государств ждут от партнеров поздравлений с днем ​​рождения.

«Нет, это не является обычным в Британии», - сказала Симмонс.

«На самом деле такой традиции нет, поэтому это не упущение мое или премьер-министра, что мы не прислали поздравления с днем ​​рождения», - добавила посол, объяснив, почему она и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поздравили Зеленского.

По поводу себя она уточнила, что «здесь нет ничего персонального - я просто забыла это сделать».

«Но я хочу рассказать о другом. Когда президент Зеленский заболел COVID, то премьер Джонсон с ним связался. В известной степени - из-за того, что премьер сам перенес COVID и болел тяжело, поэтому испытывает сочувствие к каждому, кто тоже заболел. Да и я тоже твитила, когда Зеленский заболел», - добавила Мелинда Симмонс.

 
ForUm

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