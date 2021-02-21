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Министры иностранных дел Европейского Союза завтра обсудят отказ России выполнять решения ЕСПЧ по российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Они готовят ответ.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Отметим, что Европейский суд по правам человека призвал немедленно освободить Навального из следственного изолятора.

«Российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального. С министрами 27 стран ЕС мы обсудим действия ЕС на заседании Совета министров иностранных дел в понедельник», - заявил Боррель.

Вчера городской суд Москвы признал законным решение Симоновского суда относительно изменения условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу "Ив Роше".

Напомним, Московский суд признал срок Навального законным.
ForUm

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