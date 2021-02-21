также в разделеПроисшествия
На Прикарпатье впервые поступили тяжелые воздухозависимые дети 12
В Дрогобыче у мужчины в руках взорвалась граната 18
На Львовщине отравились угарным газом: есть погибшие 14
Боевики 7 раз обстреливали украинские позиции 16
На Прикарпатье разворачивают карантинные блокпосты 90
Минздрав объяснил вспышку COVID-19 в западных областях 23
В Одессе ночью горел роддом 37
На Закарпатье зафиксировали случай малярии 9
В Египте попал в ДТП автобус с туристами, пострадали трое украинцев 17
ООС: Боевики совершили 4 обстрела, потерь нет 9
В Украине больше новых случаев COVID-19 за сутки, чем выздоровлений 26
Вслед за Бояркой и Уманью: подросток наглотался таблеток в Киеве 26
В Чехии в результате ДТП погибли двое украинцев 17
За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли украинские полиции 11
В Ривном произошел пожар в здании ОГА 54
В Умани еще две школьницы отравились «Дротаверином» 48
Под Харьковом перевернулся автобус: 10 пострадавших 14
Оккупанты провели обыски в семи домах крымских татар, есть задержанные 52

Вчера вечером в одной из многоэтажек Черкасс произошел пожар. В результате было эвакуировано шесть человек и два человека госпитализированы.

Как сообщается, пожар произошел около 20:40 на третьем этаже пятиэтажного дома, который находится по улице Черновола. После этого на место происшествия прибыли пожарные, которые спасли из горящей квартиры двух мужчин.

«Спасенные с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. В то же время, с помощью автолестницы пожарные эвакуировали шесть человек из квартиры на верхнем этаже, среди них двое детей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели локализовали пожар в 20:45, а в 20:50 он был ликвидирован. Причина возникновения возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, на Львовщине отравились угарным газом: есть погибшие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги