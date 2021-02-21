Вчера вечером в одной из многоэтажек Черкасс произошел пожар. В результате было эвакуировано шесть человек и два человека госпитализированы.

Как сообщается, пожар произошел около 20:40 на третьем этаже пятиэтажного дома, который находится по улице Черновола. После этого на место происшествия прибыли пожарные, которые спасли из горящей квартиры двух мужчин.

«Спасенные с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. В то же время, с помощью автолестницы пожарные эвакуировали шесть человек из квартиры на верхнем этаже, среди них двое детей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели локализовали пожар в 20:45, а в 20:50 он был ликвидирован. Причина возникновения возгорания сейчас устанавливается.

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