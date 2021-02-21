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Президент Владимир Зеленский ввел своими указами в действие решения Совета национальной безопасности, которыми Украина присоединилась к санкциям, введенным Советом Безопасности ООН в отношении Мали и Йемена. Об этом сообщается на сайте главы государства в субботу, 20 февраля.

Указано, что решением предусматривается применить санкции в отношении физлиц, Кабинету министров и СБУ предписано обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, Министерству иностранных дел – проинформировать СБ ООН и компетентные органы Евросоюза.

Персональный перечень лиц, против которых введены санкции, содержится в распоряжении Кабмина от 20 января 2021 года.

Указы вступили в силу со дня их опубликования.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании 19 февраля ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц.
ForUm

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