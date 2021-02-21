В Дрогобыче ручная граната взорвалась в руках мужчины, из-за чего он и его знакомый погибли. Еще одна женщина в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

Как сообщает областная полиция, инцидент произошел в субботу, 20 февраля около семи вечера у подъезда одного из домов на улице Стрыйской в Дрогобыче.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео взрыва в Facebook.

«Час назад во Львовской области, в городе Дрогобыч произошла трагедия. Мужчина с женщиной пришел на встречу к своим знакомым. Во время общения мужчина достал ручную гранату, которая взорвалась в его руках. Оба мужчины погибли на месте», - написал он.

Полиция уточняет, что это местные жители в возрасте 37 и 40 лет.

Кроме того, в результате взрыва телесные повреждения получила женщина - она госпитализирована. По словам Геращенко, пострадавшая в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями.

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Сейчас правоохранители устанавливают личность травмированной женщины и все обстоятельства произошедшего.