Бывший президент США Дональд Трамп собирается впервые после ухода из Белого дома выступить на публичном мероприятии.

Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, 28 февраля Трамп посетит консервативную политическую конференцию CPAC в Орландо.

Источники издание отметили, что Трамп посвятит свое выступление будущему Республиканской партии США и консервативного движения.

В Республиканской партии сообщили ранее, что Дональд Трамп после ухода с поста намерен в ближайшее время возобновить общение со СМИ.

Трамп собирается помогать Республиканской партии вернуть контроль над Конгрессом на промежуточных выборах 2022 года, несмотря на то, что злится на многих членов партии, которые поддержали его импичмент.

Напомним, адвокат Трампа заявил об угрозах убийства после решения об импичменте.