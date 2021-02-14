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Один из адвокатов бывшего президента Дональда Трампа Майкл ван дер Вин заявил о том, что после провала голосования сената за импичмент ему начали поступать угрозы об убийстве. Адвокат возмущен этим и отмечает, что просто выполняет свою работу.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление адвоката.

«На мой дом напали. Я бы предпочел не вдаваться в подробности, так как это может привести к новым нападениям. Но мне поступило около сотни угроз об убийстве», — сообщил адвокат.

Майкл ван дер Вин заявил, что в его доме неизвестные разбили окна и написали краской оскорбления. В ответ на это адвокат подчеркивает, что не является политиком и всего лишь выполнял свою работу.

«Я судебный адвокат и представляю интересы людей в суде. Это то, чем я занимаюсь. Я люблю это делать. И я разочарован, что моя работа привела к такому результату», — добавил защитник Трампа.

Газета The Philadelphia Inquirer опубликовала фотографии дома адвоката. На них видно, что на подъездной дорожке красной краской из баллончика написано слово «Предатель». Кроме того, перед адвокатским бюро в центре города собрались несколько демонстрантов, называли ван дер Вина «фашистом».

Напомним, Сенат США признал Трампа невиновным.
ForUm

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