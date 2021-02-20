также в разделеМир
Границы США с Мексикой и Канадой останутся закрытыми
Аппарат NASA прислал первые цветные фото с Марса 15
Глава ВОЗ призвал мировое сообщество заключить новое «пандемическое соглашение» 18
Bloomberg: Больше всего COVID-прививок сделали в США, Китае и ЕС 12
США вернулись к Парижскому климатическому соглашению 11
Развитые страны закупают COVID-вакцин больше, чем им нужно 10
СМИ сообщают о предотвращении убийства 7-летнего принца Джорджа 26
Марсоход NASA сел на Красную планету 92
В Европарламенте предложили отстранить Беларусь от Евровидения-2021 63
Илон Маск решил создать новую криптовалюту 29
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса 17
В мире от COVID-19 выздоровели уже более 85 миллионов человек 10
Премьер Грузии подал в отставку 95
ЕСПЧ потребовал от РФ освободить Навального 53
Разведка Эстонии: РФ готовится к масштабному конфликту с НАТО 561
Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике 77
На Сицилии проснулся вулкан Этна 84
У экспертов ВОЗ остались четыре версии происхождения SARS-CoV-2 38

В Мьянме, где власть путем военного переворота захватила армия, заблокировали на всех языках страницы энциклопедии Wikipedia.

Об этом сообщает портал NetBlocks.

«Мьянма заблокировала версии онлайн-энциклопедии Википедия на всех языках в рамках режима интернет-цензуры, установленного военной хунтой после переворота», — сообщили в организации.

Отмечается, что в последние шесть недель в стране продолжают закрывать доступ к интернету и отдельным сайтам.
 
Военные в Мьянме совершили государственный переворот на прошлой неделе. Этот путч положил конец 10-летнему периоду демократического обновления страны. В Мьянме уже несколько дней не прекращаются массовые протесты против путчистов. 10 февраля десятки тысяч людей вновь вышли на демонстрации. Днем ранее полиция разогнала протестующих с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги