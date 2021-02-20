В Мьянме, где власть путем военного переворота захватила армия, заблокировали на всех языках страницы энциклопедии Wikipedia.
Об этом сообщает портал NetBlocks.
«Мьянма заблокировала версии онлайн-энциклопедии Википедия на всех языках в рамках режима интернет-цензуры, установленного военной хунтой после переворота», — сообщили в организации.
Отмечается, что в последние шесть недель в стране продолжают закрывать доступ к интернету и отдельным сайтам.
Военные в Мьянме совершили государственный переворот на прошлой неделе. Этот путч положил конец 10-летнему периоду демократического обновления страны. В Мьянме уже несколько дней не прекращаются массовые протесты против путчистов. 10 февраля десятки тысяч людей вновь вышли на демонстрации. Днем ранее полиция разогнала протестующих с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа.