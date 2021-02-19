Сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр, общий объем незаконно проконвертированных денежных средств которого составляет более 580 млн гривен, а вероятные потери бюджета - около 100 млн гривен, сообщает пресс-служба ГФС.

Во время следствия правоохранители установили, что группа лиц создала так называемый центр минимизации платежей в бюджет, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики. Во время преступной деятельности незаконно формировался искусственный налоговый кредит по НДС, завышались расходы, безналичные денежные средства переводились в наличные, минимизировались уплаты таможенных платежей.

Фактически, в течение двух лет злоумышленники через подконтрольные им предприятия-импортеры и предприятия с признаками фиктивности предоставляли услуги по уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины транспортных средств, путем занижения их таможенной стоимости, конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную при оформлении договоров купли-продажи импортируемых автомобилей, документального прикрытия бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики.

В дальнейшем СХД реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий с признаками фиктивности в качестве оплаты за приобретенные автотранспортные средства. В свою очередь, предприятия-импортеры осуществляли документальное оформление приобретения автотранспортных средств по заниженной таможенной стоимости у подконтрольных СХД-нерезидентов, в то время как они фактически покупались за пределами Украины физическими лицами - резидентами за наличные средства.

Занижение таможенной стоимости происходило путем подмены инвойсов и других сопроводительных документов на территории Польши перед пересечением таможенной территории Украины. Ввозимые таким образом на территорию Украины авто фактически были собственностью физических лиц, которые приобрели их за наличные средства, а документально находились на балансе транзитных СХД-импортеров.

Таким образом, транзитными предприятиями-импортерами накапливался налоговый кредит по НДС, который в дальнейшем через подконтрольные предприятия с признаками фиктивности реализовывался предприятиям реального сектора экономики.

Также установлено, что часть снималась наличными с расчетных счетов, а часть приобреталась от физических лиц - реальных владельцев транспортных средств в качестве оплаты таможенных платежей при растаможивании автомобилей.

В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные вместе с поддельными первичными документами, передавалась должностным лицам СХД реального сектора экономики. «Вознаграждение» за такие незаконные услуги составляло 4-10% от общей суммы.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили ноутбуки и системные блоки, флэш-накопители информации, мобильные телефоны и бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность СХД с признаками фиктивности. Также было выявлено 3 клише с подписями, 270 транзитных номерных знаков и печати и штампы предприятий-нерезидентов и предприятий с признаками фиктивности. Сейчас все изъятые вещи приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.