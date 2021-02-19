В 87 странах ввели более 193 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

По последним данным, в мире ежедневно вводят примерно 6,47 млн доз COVID-вакцин. При таких показателях понадобится 4,8 года, чтобы охватить 75% населения дводозовой вакциной.

В США количество американцев, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превышает численность инфицированных от начала пандемии. На данное время введено 59,1 млн доз вакцины. По статистике, в США у более чем 28,5 млн человек был подтвержден диагноз COVID-19.

Кроме США, лидерами по количеству введенных доз вакцины являются Китай (40,5 млн доз), страны ЕС (24,3 млн доз), Великобритания (17 млн ​​доз) и Индия (9,8 млн доз).

Лидерами по количеству доз на 100 человек является Израиль (78,06), Объединенные Арабские Эмираты (49,99), Великобритания (25,45) и США (17,80).

В мире по состоянию на утро 19 февраля зафиксировали 110 837 535 случаев заражения коронавирусом, из них 2 452 583 летальных, выздоровели 85 777 756 человек.