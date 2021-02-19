В Египте на трассе Шарм эль-Шейх - Каир попал в ДТП автобус с туристами, среди пострадавших есть трое гражданин Украины.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
«На трассе Шарм эль-Шейх - Каир туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших гражданах Украины. Они госпитализированы», - написал он в Twitter.
По словам дипломата, украинские консулы в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.
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