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В Ривном полицейские установили место нахождения подозреваемого врача-стоматолога, сообщила пресс-служба облглавка.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве относительно противоправных действий 29-летней стоматологши полицейские установили ее местонахождение.

Работники полиции обнаружили врача в частном доме, где последняя зарегистрирована, однако раньше не проживала. Дознаватели вручили ей уведомление о подозрении.  

 18 февраля полицейские Ривненского районного управления полиции сообщили ей о подозрении в совершении уголовных проступков, предусмотренных частью 1 статьи 125 и 126 Уголовного кодекса Украины.

Каких-либо показаний подозреваемая пока не дает.

Досудебное расследование продолжается. В рамках уголовного производства дознаватели подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде личного обязательства.

Ранее детскому стоматологу из Ривне сообщили о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам.

Полицейские оставили подозрение отцу врача, поскольку ее местонахождение было неизвестно и на связь она не выходила. Решался вопрос об объявлении ее в розыск.

Правоохранители начали расследование в отношении врача-стоматолога из Ривне, которая ненадлежащим способом выполняла профессиональные обязанности. В частности, применяла насилие в отношении малолетних детей, а также некачественно предоставляла услуги стоматолога. В целом в отношении ее расследуется пять уголовных производств.
ForUm

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